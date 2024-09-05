Москва, 5 сентября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Суд в Москве вынес приговор фигурантам дела о мошенничестве при продаже билетов в театры, сообщила 5 сентября пресс-служба Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Следствием и судом установлено, что Андрей Хартанюк, его мать — Ирина Хартанюк, Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова, действуя в составе преступной группы, в феврале 2017 года создали сайты-двойники ведущих учреждений культуры России», — говорится в сообщении.

По данным СК, в их числе сайты Мариинского, Большого и Малого театров, Театра наций, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Консерватории им. П. И. Чайковского, Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская Башня». Учреждениям культуры причинён ущерб в общей сумме более 9 млн рублей.

Полученные денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на номинальных руководителей, а затем выводились в наличный денежный оборот и распределялись между участниками преступной группы. Всего в противоправную деятельность были вовлечены более 150 человек, включая IT-специалистов, курьеров, менеджеров по рекламе.

Следователи выяснили, что в целях конспирации оператором доменных имён являлись иностранные компании, а общение с покупателями билетов происходило с использованием интернет-телефонии. Реализация билетов осуществлялась через кол-центры, располагавшиеся в Москве и Владимире.

На недвижимое имущество, автотранспорт и денежные средства фигурантов дела наложен арест.

По данным Telegram-канала судов общей юрисдикции города Москвы, Тверской суд 5 сентября признал Алексея Куринова виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 180 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет со штрафом в размере 800 тыс. рублей, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Помимо этого, Виталию Гашакову суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года со штрафом в размере 600 тыс. рублей, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Яне Тагиной суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 400 тыс. рублей, а Юлии Чарыковой — 5,5 лет со штрафом в размере 500 тыс. рублей. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Чарыковой наказание считается условным с испытательным сроком в течение 4 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября россиян предупредили о двух самых опасных схемах мошенничества. Так, наиболее актуальными и опасными схемами мошенников являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и Центрального банка. Злоумышленники запрашивают данные карты, пароли из смс и другую информацию для самостоятельного похищения денег, либо убеждают собеседников передать им денежные средства самостоятельно.