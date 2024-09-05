Москва, 5 сентября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Двое мужчин оказались в больницах после посещения цветочного магазина на востоке Москвы вечером 3 сентября. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В очереди между покупателями произошёл конфликт. Выяснить, кто прав, а кто виноват, на словах не получилось. В итоге оба достаточно серьезно пострадали», ― рассказал собеседник агентства.

О потасовке в магазине «Букет» на Большой Черкизовской в полицию сообщил охранник. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, поединок уже закончился, а обоим участникам конфликта потребовалась помощь медиков.

45-летний Александр Т., помимо синяков и ссадин, получил перелом носа со смещением. Его 38-летнему оппоненту Андрею М. диагностировали сотрясение мозга. Кроме того, у него тоже сломан нос и множество ушибов и ссадин.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября в ресторане на Малой Бронной в Москве между посетителями произошла ссора, переросшая в драку. Как уточнили в столичной прокуратуре, отдыхающие вступили в конфликт, в ходе которого применили, предположительно, травматическое оружие. Стрелявшего уже задержали и доставили в отдел. О пострадавших в ходе конфликта не сообщалось.

В июле Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который устроил драку в подмосковном Красногорске и ранил ножом человека. Конфликт подозреваемый спровоцировал ночью 14 июля в одном из дворов на улице Липовой Рощи и напал с ножом на молодых людей. Они смогли отбиться и задержать нападавшего до прибытия полицейских. В результате стычки один из потерпевших, мужчина 1987 года рождения, получил травмы и был госпитализирован.