Москва, 5 сентября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. В отношении бывшего замглавы МЧС России Павла Барышева возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 5 сентября сообщил Следственный комитет.

Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в 2017–2019 годах Барышев по подложным документам похитил квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 млн рублей.

Отмечается, что на похищенную Барышевым квартиру суд наложил арест.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля был задержан на рабочем месте заместитель начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко. В отношении 56-летнего полковника возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы в ходе проверок обнаружили на банковских счетах Симоненко 250 млн рублей, а в собственности — свыше 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей. 5 августа Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО.