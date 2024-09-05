Вашингтон, 5 сентября, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев не смог назвать причину проигрыша первой ракетке мира, итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open).

Пресс-служба Australian Open

«В теннисе так бывает, иногда ты не знаешь точной причины поражения. Это может быть много разных вещей. У меня пока нет ответа, вероятно, и не будет, почему именно это произошло», — процитировал его The Tennis Letter в социальной сети X (бывший Twitter).

Проведённый матч он назвал не лучшим в своей карьере, отметив, что первый сет был хуже третьего. Медведев добавил, что его соперник также показал не идеальную игру, но раз выиграл, значит, был лучше россиянина.

Кас сообщало ИА Регнум, встреча Медведева и Синнера продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 4:6. В полуфинале итальянец сыграет с британским теннисистом Джеком Дрэйпером.

28 августа Медведев прокомментировал допинговый скандал вокруг Синнера. По его словам, в этом деле никто не знает точной правды, кроме самого итальянского спортсмена, его команды и, возможно, независимого трибунала.

Ранее Синнер избежал дисквалификации после двух положительных допинг-тестов. Проба теннисиста от 10 марта 2024 года показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. То же вещество было в пробе, взятой через восемь дней. Спортсмен объяснил, что запрещённое вещество попало в кровь после контакта с членом команды поддержки. Тот обрабатывал рану спреем, содержащим клостебол.