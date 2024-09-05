Москва, 5 сентября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Приостановка Россией социальных выплат в Абхазии связана с соблюдением баланса обязательств, которые взяли на себя правительства двух стран. Об этом 5 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Он отметил, что эта ситуация является не обострением в отношениях, а выполнением достигнутых договорённостей, которые были санкционированы президентами и одобрены правительствами России и Абхазии.

Лавров подчеркнул, что в соответствии с этими договорённостями, которые ратифицированы в парламентах, у каждой страны есть свои обязательства.

«Речь идёт просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают», — сказал Лавров в интервью телеканалу РБК.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил, что Россия с 1 сентября приостановила соцвыплаты, касающиеся учителей, врачей и сотрудников силовых структур. Он подчеркнул, что это связано с невыполнением Сухумом обязательств. Ответственность за сложившуюся ситуацию Шамба возложил на власти республики и призвал вновь наладить отношения с Россией.