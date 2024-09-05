Владивосток, 5 сентября, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Экономика Китая по паритету покупательной способности обогнала США и разрыв между ними постоянно растёт, заявил президент России Владимир Путин 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

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«Американская экономика мощная, хорошая, структура её выгодно отличается от других. Но объём экономики Китайской Народной Республики больше, на втором месте США», — сказал глава государства.

Президент добавил, что такому развитию ситуации в том числе способствует использование юаня для международных расчётов. Путин также сообщил, что Индия по объёму экономики находится на третьем месте, а Россия — на четвёртом.

Как передавало ИА Регнум, Путин в июне отметил, что многие эксперты считают китайскую модель экономики самой эффективной и он согласен с этим. При этом такая схема подходит именно для общества, сформировавшегося в КНР, подчеркнул президент.

Первый замдиректора Международного валютного фонда Гита Гопинат в марте заявила, что мировая экономка разделилась на три блока. Один из них ориентируется на США, а другой — на Китай. К ещё одному блоку она отнесла Мексику и Вьетнам, которые не присоединились ни к одной из сфер влияния.

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в июле в беседе с ИА Регнум назвал патовой ситуацию в США из-за высокого государственного долга. Это является проблемой для американской экономики, которая может привести к серьёзным последствиям, считает эксперт.