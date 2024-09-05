Москва, 5 сентября, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Военный корреспондент Марат Хайруллин 5 сентября заявил о претензиях к командиру спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ Апти Алаудинову.

Кадр из видео Военный корреспондент Марат Хайруллин

В одной из своих видеозаписей Алаудинов назвал военкора «великим сказочником» после слов журналиста о преимуществе российских военных по количеству беспилотников.

«Товарищ генерал, в будущем вам придется за эти слова извиниться», — сказал Хайруллин в видео в своём Telegram-канале, пообещав доказать правоту своих слов.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня помощник российского президента Алексей Дюмин рассказал, что Минобороны РФ полностью участвует в процессе производства беспилотников и уже увеличивает их разновидности. По его словам, это является направлением стратегического значения.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос 17 июня заявил, что Россия нарастила производство БПЛА и опережает Украину по их количеству и качеству. По его словам, российские предприятия ОПК перешли на мощный потоковый выпуск и выпускают за сутки около 1,2 тыс. дронов.