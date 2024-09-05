Владивосток, 5 сентября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Запад не представлял, что Россия будет сопротивляться его давлению столь упорно и эффективно, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью «РИА Новости».

ИА Регнум

«Вы сильнее, крупнее, и у вас есть эта твёрдая решимость и великая история. В некоторых областях вы справляетесь с ситуацией лучше, чем думали многие западные наблюдатели. Стоит только посмотреть на экономические показатели, на сельскохозяйственное производство, новые технологии, на банковскую систему. Это и есть жизнестойкость», — сказал он.

Ибрагим находится в России с официальным визитом, он приехал на Восточный экономический форум (ВЭФ).

Как передавало ИА Регнум, 20 июня представительство Бельгии сообщило, что постоянные представители стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. Он предусматривает новые ограничительные меры и усиливает действие уже существующих таким образом, чтобы закрыть возможности обхода ограничений, пояснили в ЕС.

США же в свою очередь готовы вводить санкции против государств, позволяющих российским банкам открывать филиалы в своих юрисдикциях якобы для обхода санкций. 23 августа минфин США расширил антироссийские санкции, в списки включили 400 физических и юридических лиц в России и за её пределами. Кроме того, были введены санкции против некоторых граждан Белоруссии, Италии, Турции, Лихтенштейна и Китая, а также в отношении 46 китайских компаний.