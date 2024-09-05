Москва, 5 сентября, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина лишилась недвижимости в Финляндии. Однако за год никакой реакции с финской стороны не последовало. Об этом в беседе с Life.ru сообщила её дочь Ольга Шукшина.

Елена Никитченко/ТАСС Актриса Лидия Федосеева-Шукшина

Без квартиры, расположенной в доме в курортном городе Пункахарью, актриса осталась осенью 2023 года. Жильё у них забрали из-за банкротства управляющей компании дома. Согласно финскому законодательству, УК являются владельцами зданий, а жильцы владеют только акциями, которые предоставляют право на использование квадратных метров. Когда управляющая компания обанкротилась, права собственности на квартиры исчезли. При этом владельцы акций не получили от финских властей компенсации.

Дочь актрисы также сообщила, что у её семьи нет доступа к жилому помещению. При этом финская сторона навстречу пострадавшим от внутренних проблем владельцам дома не пошла.

В квартире Федосеевой-Шукшиной до сих пор остаются личные вещи, рассказала Ольга. Попасть в страну женщина не может из-за закрытой границы.

«Мама ещё не сдалась, ещё надеется», — добавила дочь актрисы.

Сам дом после банкротства УК отключили от электричества и водоснабжения, и здание постепенно приходит в негодность.

Также издание сообщило, что без недвижимости в Финляндии остались актёры Елена Кондулайнен и Александр Пашутин. Они также владели квартирами в этом доме.

Как сообщало ИА Регнум, компанией-владельцем дома была Asunto Oy Punkaharjun, в прошлом году её признали банкротом, а апартаменты передали в конкурсную массу.

Ольга Шукшина сообщила, что её мать получила уведомление из Финляндии, согласно которому она должна была вывезти из квартиры свои вещи до 28 февраля 2024 года.

В начале декабря стало известно, что дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга перевезла мать в двухкомнатную квартиру в Новой Москве. По её словам, решение о переселении матери за МКАД с сиделкой было принято всей семьей. Сама народная артистка РСФСР заявила, что после переезда чувствует себя молодо и уверенно.