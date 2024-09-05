Кампала, 5 сентября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Участвовавшая в марафонском забеге на Олимпийских играх в Париже спортсменка из Уганды Ребекка Чептегей умерла в больнице после того, как бывший бойфренд облил её бензином и поджёг. Об этом на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) сообщил президент Национального олимпийского комитета республики Дональд Рукаре.

IMAGO/Gladys Chai von der Laage/Global Look Press

«Это был трусливый и бессмысленный поступок, который привёл к потере великой спортсменки», — отметил он.

Рукаре подчеркнул, что наследие Чептегей будет продолжено.

Как передавало ИА Регнум, на Чептегей 3 сентября напал её бывший парень Диксона Ндиема, когда она была на улице. Женщина позвала на помощь, но напавший на спортсменку стоял рядом, размахивал мачете и долгое время не позволял её потушить.

Чептегей в конце концов доставили в больницу, врачи сообщили, что от огня пострадало более 80% кожи. Злоумышленника также госпитализировали, у него 30% тела пострадало от ожогов.

По информации полиции, у Чептегей и Ндиема был конфликт из-за земельного участка. Атлетка купила его возле своей тренировочной базы, чтобы меньше тратить на аренду дома. Её бывший бойфренд после расставания претендовал на это имущество.

На Олимпийских играх в Париже Чептегей преодолела марафонскую дистанцию за 32 минуты и заняла 44-е место.