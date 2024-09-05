Гомель, Белоруссия, 5 сентября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. В белорусском Гомеле после падения сбитого беспилотника начался пожар на кирпичном складе. Об этом 5 сентября сообщили в МЧС Белоруссии.

МЧС Беларуси

«В результате падения, предположительно, сбитого беспилотного летательного аппарата произошло загорание кирпичного здания склада в Гомеле по 8-му пер. Ильича», — указано в Telegram-канале ведомства.

Пожарные потушили пламя. Огонь повредил 5 кв. м кровли, никто из людей не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, силы противовоздушной обороны Белоруссии ночью уничтожили беспилотники, нарушившие воздушное пространство республики. Министерство обороны страны начало проверку по факту нарушения госграницы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 августа рассказал об уничтожении воздушных целей, двигавшихся со стороны Украины. Часть БПЛА ликвидировали, а остальные, находящиеся вне зоны поражения средств ПВО, взяли под контроль и передали на сопровождение российской стороне.

На следующий день белорусский лидер поручил усилить группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях для реагирования на любые возможные провокации.