Москва, 5 сентября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Сбербанк 5 сентября повысил надбавки по накопительному счёту и ставки по «СберВкладу». Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Petrov Sergey/Global Look Press

Клиенты, у которых есть накопительные счета, могут дополнительно получить до трёх процентов, если будут чаще использовать при оплате покупок карты Сбера и тратить от 30 тыс. рублей, а также чаще делать заказы в сервисах партнёров. При этом общая сумма покупок должна быть не менее 5 тыс. рублей.

Также на повышение могут рассчитывать те, кто оформит подписку «СберПрайм». В результате ставка у клиентов с накопительным счётом без приветственной надбавки может вырасти до 13% годовых. Приветственная ставка при открытии первого накопительного счёта действует три месяца и составляет 16% годовых.

Повышается также ставка по «Накопительному счёту Премьер» — с 10% до 11%. Приветственная ставка составляет 17%. Для получения дополнительно до трёх процентов к ставке нужно выполнить указанные выше условия, но вместо подписки, которая уже включена в пакет услуг, нужно иметь на брокерском счёте Сбера инвестиционные средства на сумму не менее 1 млн рублей.

Кроме того, Сбербанк улучшил условия по вкладам для клиентов, активно использующих продукты и сервисы банка.

«При оформлении вклада линейки «СберВклад» с доходностью до 16% годовых можно повысить ставку до 18%. Для этого сумма трат по любым картам Сбера также должна превышать 30 тыс. рублей в месяц либо клиент должен получать на карту пенсию или зарплату», — сообщили в пресс-службе.

Второе условие — наличие подписки «СберПрайм». Для повышения ставки клиентам СберПремьер нужно будет подключить пакет услуг «СберПремьер» или «Новый СберПремьер», а также иметь балансы на брокерских счетах, включая индивидуальный инвестиционный счёт, в Сбере на сумму не менее 1 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября на Восточном экономическом форуме зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что представители малого бизнеса увеличивают объёмы средств на срочных вкладах. В июле этого года предприниматели разместили в Сбербанке почти 680 млрд рублей. Этот показатель в 1,7 раза повышает прошлогодний. Этому способствовал запуск интернет-банка «СберБизнес».