Москва, 5 сентября, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы признал блогера Александра Шпака виновным в распространении фейков о Вооружённых силах России и заочно приговорил его к восьми годам колонии. Такое решение суд вынес на заседании 5 сентября.

Кадр из видео

Уголовное дело в отношении блогера возбудили по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Поводом стало видео о подрыве Каховской ГЭС, которое Шпак опубликовал в соцсетях. В нём блогер обвинил в подрыве гидроэлектростанции российских военных.

Представитель гособвинения потребовал для обвиняемого восемь лет и шесть месяцев колонии.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января МВД объявило в розыск Шпака по уголовной статье. 22 января Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера.

В 2022 году Шпак уехал из России в Турцию. За границей он критиковал проведение Россией спецоперации.

В октябре 2023 года Тверской суд Москвы признал Шпака виновным в пяти административных правонарушениях, в том числе по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии. Блогеру выписали штраф в размере 50 тыс. рублей по каждому из пяти пунктов.

В ночь на 6 июня 2023 года после ударов ВСУ по Каховской ГЭС вода хлынула ниже по течению Днепра, затопив ряд населённых пунктов, включая Алёшки и Новую Каховку. Из подтопленных районов эвакуировали жителей. В результате потопа пострадали 157 человек, погибли 57. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.