Тверь, 5 сентября, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя оценил готовность нового путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Заволжском районе областного центра. На объекте открыли движение.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя оценил готовность нового путепровода через Октябрьскую железную дорогу

Путепровод на улице Фрунзе возведён по проекту строительства комплекса Западного моста. Таким образом, это первый объект масштабного инфраструктурного проекта. «Новая магистраль станет дублёром Петербургского шоссе, — рассказал Игорь Руденя. — В этом году мы начинаем реконструкцию моста через Октябрьскую железную дорогу. Он будет шире в два раза, будут расширены тротуары. Поэтому пропускная способность на Петербургском шоссе до нашего медицинского кластера должна увеличиться в два раза».

По словам главы региона, затем начнется реконструкция дороги. От медицинского кластера до пересечения с трассой М-10 она станет шестиполосной. Кроме того, комплекс Западного моста даст возможность соединить Пролетарский и Заволжский районы. «Здесь формируется сейчас выезд на М-11. Такой транспортный коридор даст дополнительные возможности для жителей», — отметил губернатор Тверской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, новая автодорога и мост через Октябрьскую железную дорогу построены с использованием отечественных технологий и материалов. Основные работы на объекте выполнены. С запуском движения на путепроводе появится более короткий путь для выезда из Твери на трассу М-10. Для пешеходов предусмотрен удобный и безопасный проход в Комсомольскую рощу — одно из любимых мест отдыха горожан.