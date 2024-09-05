Мюнхен, Германия, 5 сентября, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Мужчина 5 сентября обстрелял из длинноствольного оружия пост полиции в центре немецкого города Мюнхена. Об этом местная полиция сообщила в соцсети Х.

Thomas Banneyer/Global Look Press

Нападение произошло в районе площади Каролиненплац приблизительно в девять утра. Как сообщили в ведомстве, правоохранители открыли по стрелявшему огонь, он получил ранение. Район ЧП полицейские оцепили, к операции подключили полицейский вертолёт.

Выстрелы прогремели рядом с центром истории национал-социализма и генконсульством Израиля, сообщила газета Bild. По её данным, мужчина приехал на автомобиле и начал стрелять в дежуривших на посту полицейских из длинноствольного оружия.

Комментируя случившееся, гендиректор Мюнхенской конференции по безопасности Бенедикт Франке заявил его офис попал в полицейское оцепление.

«Наши сотрудники находятся внутри. Утром раздался внезапный громкий взрыв. Прозвучало не менее десятка выстрелов. Больше на данный момент ничего не известно», — заявил Франке.

МИД Израиля сообщил в связи со случившемся, что сотрудники дипмиссии не пострадали. Учреждение 5 сентября не работало в связи с церемонией памяти жертв расправы над израильскими спортсменами в Мюнхене в 1972 году, сообщило израильская телерадиокомпания Kan.

В Мюнхене 5 сентября отмечают годовщину теракта, который произошёл 52 года назад на летней Олимпиаде. В этот день вооружённые палестинцы проникли в олимпийскую деревню и убили двоих членов сборной Израиля, ещё девять спортсменов стали заложниками.

Боевики требовали освободить из тюрем Израиля 234 палестинских заключённых. В ночь на 6 сентября немецкие правоохранители провели операцию по освобождению заложников, но она оказалась неудачной, и все девять человек погибли. Также были ликвидированы пятеро террористов, ещё троих арестовали.

Как сообщало ИА Регнум, в мае прошлого года в немецком населённом пункте Зиндельфинген на заводе Mercedes-Benz произошла перестрелка, в результате которой погиб человек. Ещё один мужчина был ранен. Стрелявшего задержали.