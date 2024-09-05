Владивосток, 5 сентября, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Правительству необходимо предусмотреть в федеральном бюджете на следующий трёхлетний период финансирование программ изучения недр Дальнего Востока и Сибири. Такое поручение 5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума дал президент России Владимир Путин.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Глава государства напомнил, что подготовку этих программ вели в рамках федерального проекта «Геология. Зарождение легенды». На сегодня они уже готовы.

«Нужно делать эту работу своевременно, понимая горизонт планирования инвестиций. Я прошу правительство в проекте федерального бюджета на предстоящие три года заложить финансирование указанных программ в объёме, необходимом для достижения поставленных целей», ― указал президент.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Минприроды России подготовило проект стратегии развития минерально-сырьевой базы на период до 2035 года. В неё заложили два сценария в зависимости от потребностей экономики России. Базовый, согласно которому добыча полезных ископаемых остается на текущем уровне с небольшим ростом, и целевой, ориентированный на опережающее наращивание минерально-сырьевой базы.

В документе особый упор сделан на усиление темпов государственной геологоразведки дефицитного сырья, такого как марганец, уран, хром, титан и вольфрам.

Советник главы Роснедр Дмитрий Олейник в августе заявил, что разработка находящегося в Запорожской области Больше-Токмакского месторождения может обеспечить потребности России в марганце. Он уточнил, что запасы марганцевых руд на запорожском месторождении превышают 1,7 млрд тонн.