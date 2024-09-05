Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Завершение массовой льготной ипотечной программы и сохранение высоких рыночных ставок уже снизили активность на рынке новостроек. В течение этого года цены на недвижимость выросли. В «Сбере» считают, что до конца 2025 года стоимость новостроек будет находиться на текущем уровне.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

«Если говорить о московском рынке, то за шесть месяцев этого года цены выросли на 6% по сравнению с 14% роста за тот же период прошлого года», — сказал заместитель председателя правления «Сбера» Анатолий Попов в интервью «РИА Новости». Он добавил, что по среднесрочном прогнозу «Сбера», цены останутся на текущем уровне. «Мы не ожидаем ни какого-то снижения, ни роста», — подчеркнул топ-менеджер.

Попов подчеркнул, что процесс купли-продажи недвижимости проходит сейчас эффективно и результативно. «На текущий момент рынок очень здоровый, по крайней мере, все застройщики из нашего кредитного портфеля, а у нас половина рынка, способны обслуживать свои кредиты», — пояснил он. По данным топ-менеджера, количество сложных ситуаций составляет меньше одного процента и эти случаи не предполагают угрозы завершения проектов, а лишь задержку по вводу в эксплуатацию.