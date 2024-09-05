Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Российский рынок жилья после активного роста переходит в фазу стабилизации и поиска нового равновесия. Об этом рассказал заместитель председателя правления «Сбера» Анатолий Попов в интервью РИА «Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

«Действительно, за последние несколько лет мы привыкли к бурному росту на рынке первичного жилья», — сказал топ-менеджер. По его словам, это сформировало представление, что при любых экономических условиях объемы квадратных метров будут устойчиво становиться больше, а потребители будут постоянно покупать новые квартиры.

Сейчас рынок входит в фазу стабилизации и поиска равновесного состояния. Попов отметил, что вместе с тем появился риск сокращения инвестиционных программ в строительстве и, как следствие, — объема предложения новостроек. «Тем не менее отказываться от зависимости рынка от льготной ипотеки было необходимо, в этом уже не сомневается практически никто», — подчеркнул он.

По прогнозу «Сбера», адаптация к новым условиям будет длиться примерно два года. «В будущем, когда произойдет ожидаемое снижение ключевой ставки, объем сделок на первичном рынке жилья начнет восстанавливаться и вернется к уровню 2020 года», — сказал Попов.

Стабилизация рынка недвижимости привела к коррекции продаж. Снижение продаж на рынке первичного жилья РФ в июле 2024 года по отношению к июлю 2023-го составило 52%.