Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке 5 сентября поручил построить новые университетские кампусы в Чите, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском, построить вторую очередь ДВФУ на острове Русский.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Предлагаю запустить работу ещё по нескольким проектам. А именно — построить новые кампусы в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите. Также реализуем строительство второй очереди кампуса Дальневосточного федерального университета», — заявил российский лидер.

В этой связи глава государства напомнил о начале реализации проекта новых кампусов в Южно-Сахалинске и Хабаровске.

Кроме того, на базе ДВФУ российский лидер предложил создать новый научный центр. В таких центрах создадут все условия для учёбы, работы, проживания студентов, откроются площадки для молодёжного предпринимательства и бизнес клубы.

«Будет также развивать университеты в Арктике. В дополнение к уже запущенному проекту кампуса в Архангельске добавится такой же проект в Мурманске», — заявил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию 29 февраля Путин заявил о расширении программы создания в России университетских кампусов. Как уточнил российский лидер, всего будет построено 40 таких объектов. Объём финансирования программы составит 400 млрд рублей.

Так, в российских регионах к 2030 году появится 25 университетских кампусов, где студенты и молодые учёные получат всё необходимое для учебы, отдыха и работы в современных лабораториях. В феврале отмечалось, что уже ведётся строительство 17 проектов кампусов общей площадью более 1 млн кв. метров.