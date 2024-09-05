Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:19 — ИА Регнум. России необходимо обеспечить ресурсный суверенитет для бесперебойного снабжения доступным топливом и сырьём. Об этом 5 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Александр Кряжев/РИА Новости

«Мы должны обеспечить ресурсный суверенитет страны, сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики наших регионов, городов и поселков доступным сырьем и топливом, создать основу для производства новых материалов и источников энергии», — сказал он.

Российский лидер уточнил, что это должно быть сделано с использованием наиболее эффективных российских технологий и научных разработок в экологии и природопользовании.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 сентября Путин заявил, что Россия готова и может реализовывать транспортные проекты глобального масштаба. Российский лидер уточнил, что на восточном полигоне железных дорог и на всех крупных автодорожных объектах РФ развернута действительно большая работа, в которой задействованы специалисты со всей страны.

В середине июля глава государства назвал приоритетом для России на весь XXI век развитие Дальнего Востока. Президент добавил, что Дальневосточный регион уже сейчас демонстрирует очень хорошие темпы роста.