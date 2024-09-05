Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал Госдуму ускорить принятие закона о международных территориях опережающего развития (ТОРах) в РФ. Глава государства 5 сентября выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

«Я прошу Государственную думу и правительство РФ ускорить работу над законопроектом, необходимым для запуска международных ТОРов», — заявил российский лидер.

Глава государства добавил, что первую международную ТОР планируется создать в Приморском крае. Как уточнил глава государства, большой интерес к ней проявляет Китай и Белоруссия. В результате в Приморье может появиться новый глубоководный порт.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил 5 сентября, что ВЭФ по праву стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В целом в мероприятиях форума принимают участие представители более 75 стран и территорий. Так, на последних трёх форумах было подписано больше тысячи соглашений на общую сумму свыше 10,5 трлн рублей.

Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

В октябре 2022 года сообщалось, что Минвостокразвития готовит законопроекты, направленные на создание международных территорий нового типа. Новые ТОРы призваны привлекать партнёров из дружественных стран, те технологии, которые надо развивать внутри России, соединять их с сильными российскими бизнесами и создавать новый каркас дальневосточной экономики.