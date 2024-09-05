Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:05 — ИА Регнум. На последних трёх Восточных экономических форумах подписали соглашений на сумму, превышавшую 10,5 трлн рублей. Об этом 5 сентября на пленарной сессии ВЭФ заявил президент России Владимир Путин.

Софья Сандурская/ТАСС

«Дальний Восток безо всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности», ― сказал глава государства.

Путин добавил, что ВЭФ по праву стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В целом в мероприятиях форума принимают участие представители более 75 стран и территорий.

«Отмечу, что только на последних трёх форумах было подписано больше тысячи соглашений на общую сумму свыше 10,5 трлн рублей», ― указал российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году на ВЭФ прибыли более 7 тыс. участников и представителей СМИ из 68 стран и территорий. В число участников вошли около 1,7 тыс. представителей бизнеса из 700 компаний. В рамках форума подписали 296 соглашений, общая сумма которых составила 3,272 трлн рублей

На Восточном экономическом форуме в 2023 году заключили 373 соглашения на сумму 3,818 трлн рублей.

В этом году, в частности, власти Якутии в входе IX Восточного экономического форума (ВЭФ), открывшегося 3 сентября во Владивостоке, намерены подписать порядка 25 инвестиционных соглашений на общую сумму около 160 млрд рублей.