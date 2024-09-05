Владивосток, 5 сентября, 2024, 08:57 — ИА Регнум. В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) состоялось торжественное открытие центра компетенций «Роснефти». Мероприятие прошло в рамках IX Восточного экономического форума.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Во Владивостоке открыли центр компетенций «Роснефти»

Соглашение о создании такого центра компания и вуз подписали в сентябре 2022 года. Там будут проходить подготовку высококвалифицированные инженеры, в том числе инженеры-конструкторы и технологи-кораблестроители. Кроме того, в центре организованы программы повышения квалификации работников судостроительных предприятий, в первую очередь ССК «Звезда».

Центр компетенций имеет четыре тематических модуля: «Инженерные разработки», «Инженерные «Роснефть-классы», «Судовые корпусные конструкции и материалы» и «Инженерные системы корабля». Каждый из них включает профильные лаборатории, аудитории и кафедры, оснащенные необходимым учебным оборудованием и демонстрационными моделями.

На церемонии открытия состоялась презентация модуля для инженерных «Роснефть-классов» судостроительного профиля. Участникам показали лаборатории оптики лазеров, морской робототехники и судомоделирования, компьютерного моделирования и проектирования. Здесь уже идут занятия для учеников «Роснефть-классов» Университетской школы ДВФУ и других «Роснефть-классов» Приморского края. В перспективе там будут организованы и профориентационные кружки для 5–9-х классов.

Всего в центре компетенций будет 18 учебных аудиторий, три зоны коворкинга, 12 лабораторий и две базовые кафедры. В 2025 году, при выходе центра на полную мощность, аудитория обучающихся в интересах «Роснефти» составит 3500 человек в год.