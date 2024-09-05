Владивосток, 5 сентября, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Монголией зиждутся на очень глубоких исторических корнях, две страны объединяет очень многое. Об этом 5 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Poo/Global Look Press

«Наши отношения зиждутся на очень глубоких исторических корнях, очень много всего духовного нас объединяет, много экономических проектов, исторических… нас объединяет очень много традиционно», — заявил он в интервью «Известиям».

Представитель Кремля уточнил, что при этом Монголия является территорией экономической и политической конкуренции, добавив, что локомотивом сотрудничества Москвы и Улан-Батора является монгольская железная дорога.

Это прекрасно работающее совместное предприятие, пропускная способность которого имеет тенденцию к росту и требует дополнительных инвестиций, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 сентября президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению монгольского лидера Ухнаагийна Хурэлсуха. Главы двух государств 3 сентября провели переговоры в Улан-Баторе в узком составе, в ходе которых российский лидер пригласил коллегу из Монголии посетить Россию, а также принять участие в праздновании 80-летия Победы СССР над нацистской Германией в Москве.

Путин также обсудил со своим монгольским коллегой отношения между Россией и Монголией, а затем принял участие в мероприятиях по случаю победы советско-монгольских войск над милитаристской Японией на реке Халхин-Гол. Вместе с монгольским лидером он возложил цветы к первому в мире памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову.