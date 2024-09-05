Владивосток, 5 сентября, 2024, 08:39 — ИА Регнум. «Сбер» провёл дебютное размещение внебиржевой кредитной структурной облигации (CLN) с переоценкой в золоте. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на полях IX Восточного экономического форума.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

По словам топ-менеджера, приобрести этот финансовый инструмент могут квалифицированные инвесторы — как физические, так и юридические лица. Потенциальный доход в размере 4,25% годовых рассчитывается от номинала кредитной структурной облигации и привязан к динамике рублевой стоимости золота. Выплаты в рублях происходят каждые шесть месяцев, срок обращения инструмента — два года.

Выплаты по кредитной структурной облигации с переоценкой в золоте зависят от динамики индекса SBERGOLD, который отражает изменение стоимости золота в рублях. Стоимость золота ежедневно рассчитывается Банком России. В свою очередь рублевая стоимость золота складывается из его долларовой цены и валютного курса USD/RUB. Также выплаты по инструменту зависят от ненаступления кредитного события, поскольку в структурную облигацию встроен кредитно-дефолтный своп (CDS).

«Российский рынок инвестиций постоянно меняется, и наши клиенты хотят вкладывать средства не только в классические, но и в более сложные продукты с потенциально более высокой доходностью», — сказал Попов. По его словам, этот выпуск кредитной структурной облигации с переоценкой в золоте позволяет инвесторам получить экспозицию на драгоценный металл, валюту и кредитный риск.

«Инструмент можно будет использовать для диверсификации инвестиционного портфеля», — пояснил зампред Сбербанка. «Рассматривая золото как актив, который играет огромную роль в мировой экономике и экономике России, мы предлагаем нашим клиентам различные инструменты на его основе», — подчеркнул он.

Ранее Сбербанк представил короткометражный документальный фильм о золоте. Лента рассказывает об историческом значении золота, методах добычи и его экономической роли в мире. Фильм состоит из серии интервью с представителями экспертного сообщества, а также с клиентами, которые имеют опыт инвестирования в золото. Зрители узнают интересные факты об этом драгоценном металле, методах его добычи, возможностях инвестирования и особенностях ценообразования.