Владивосток, 5 сентября, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Россия хотела бы достичь своих целей на Украине мирными способами, однако ни Киев, ни его союзники к переговорам не готовы. Об этом в интервью «Известиям» на полях Восточного экономического форума во Владивостоке заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Представитель Кремля пояснил, что для Москвы главное ― достичь тех целей, которые стоят перед РФ в рамках спецоперации, а какими методами ― это вторично.

«Предпочтительно, конечно, сделать это мирными способами, но мы видим, что ни Вашингтон, ни европейские государства, ни ведомая ими Украина не склонны сейчас к политико-дипломатическим способам», ― указал пресс-секретарь российского лидера.

Поэтому, подчеркнул Песков, специальная военная операция должна продолжаться до полного достижения целей. При этом он напомнил, что глава российского государства Владимир Путин всегда говорил о готовности Москвы к переговорам.

Как сообщало ИА Регнум, Песков 27 августа заявил, что главной задачей для России является достижение целей спецоперации. И цели будут достигнуты, и задачи будут выполнены, заверил представитель Кремля.

24 июля Песков заявил, что цели, которые стоят перед Россией, безальтернативны и страна достигнет их выполнения. Он пояснил, что одним из средств достижения целей является спецоперация. Однако, по его словам, она является крайним средством. Представитель Кремля добавил, что мирный способ был для Москвы всегда предпочтительнее.

Ранее Песков отмечал, что спецоперация России будет проводиться до достижения всех её целей.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что Россия пока не достигла всех целей спецоперации. Одна из них — денацификация. Российский лидер добавил, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём.

27 августа глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что власти Украины разработали «план победы» и намерены представить его президенту США Джо Байдену.

Путин 12 августа акцентировал, что РФ не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.