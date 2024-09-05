Владивосток, 5 сентября, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Количество россиян, которые хотят заключить контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы, постоянно увеличивается. Об этом 5 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Алексей Майшев/РИА Новости

«Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Действительно, всё больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты [с Минобороны]», — процитировало его слова ТАСС.

Песков добавил, что российские власти предпринимают экономические меры для того, чтобы способствовать этому процессу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 сентября Песков заявил, что в России не обсуждают возможность проведения новой мобилизации. В конце июля он также отмечал, что продолжение мобилизации в России не обсуждается и речи об этом не идёт.

Президент РФ Владимир Путин 20 августа заявил, что Россия остаётся непобедимой, пока у неё есть такие мужчины, как добровольцы, отправившиеся в зону СВО. Глава государства отметил, что речь идёт о сложном шаге, поскольку военнослужащие рискуют своим здоровьем и жизнью.