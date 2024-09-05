Владивосток, 5 сентября, 2024, 08:21 — ИА Регнум. У компаний малого бизнеса отмечается увеличение объёмов средств на срочных вкладах. Об этом сообщил на IX Восточном экономическом форуме заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. По его данным, в июле 2024 года предприниматели разместили в банке почти 680 млрд рублей — в 1,7 раза больше, чем в июле 2023-го.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

Попов отметил, что интерес предпринимателей к инвестиционным инструментам также вырос. Он пояснил, что сегодня Сбербанк активно расширяет линейку доступных этому сектору продуктов управления ликвидностью. Представителям малого бизнеса предлагаются не только классические продукты, но и более гибкие варианты размещения свободных средств. Клиенты всего за несколько минут могут разместить ликвидность онлайн на срок от 1 до 90 дней. Для этого необходим только брокерский счёт.

«В июле 2024 года компании малого бизнеса заключили в 3,2 раза больше внебиржевых сделок РЕПО, чем в июле 2023-го, а объём размещённых за этот период средств удвоился», — сообщил зампред правления Сбербанка. Он отметил, что этой динамике способствовал и тот факт, что с июня такие сделки можно проводить в интернет-банке «СберБизнес». «Предприниматели сразу же отреагировали на запуск РЕПО в «СберБизнесе» кратным ростом числа сделок», — рассказал Анатолий Попов. По его словам, большинство классических банковских продуктов уже доступно бизнесу онлайн. «Сейчас мы начинаем переводить в «цифру» и альтернативные инструменты управления ликвидностью, в том числе на длинном горизонте», — заявил Попов.