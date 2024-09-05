Владивосток, 5 сентября, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России, в отличие от украинских формирований, наносят удары исключительно по военным целям. Об этом 5 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

«Киевский режим не гнушается ничем, и если наши военные продолжают свои удары исключительно по военным целям или околовоенным целям, то киевский режим, мы видим, они бьют кассетными боеприпасами по жилым кварталам и по чисто гражданским целям», — сказал он в интервью «Известиям» на полях на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Представитель Кремля отметил, что на фоне этого армии России необходимо продолжать повышать эффективность, усиливать нажим на противника и продвигаться вперёд.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о гибели трёх мирных жителей при обстреле Новой Таволжанки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его словам, ещё два мирных жителя были ранены, в трёх многоквартирных домах выбило окна, получили повреждения фасады и газовая труба. Также осколками задело четыре легковых автомобиля.

Ранее в этот же день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что при ударе ВСУ по донецкому рынку «Сокол» погибли трое мирных жителей. По его словам, украинские боевики произвели обстрел из артиллерийских орудий натовского калибра 155 мм.

Мэр Горловки Иван Приходько 3 сентября о раненной в результате обстрела со стороны ВСУ мирной жительнице. Он уточнил, что украинские формирования обстреляли центр города.