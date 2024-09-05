Владивосток, 5 сентября, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Пик перегрева российской экономики пройден, но говорить о его завершении рано, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

«То, что мы сейчас видим стабилизацию и отсутствие дальнейшего роста ключевых показателей роста экономики, говорит о том, что всё-таки, наверное, мы пик прошли. Но пока еще есть влияние на цены», — сказал он.

Опросы ЦБ в июне, июле и августе фиксируют стабилизацию основных бизнес-индикаторов, рассказал он.

Глава «Сбера» также отметил исторически самый низкий уровень безработицы в стране и достаточно высокие инфляционные ожидания, которые сохраняются как у бизнеса, так и у населения.

«Говорить о том, что мы прошли пик инфляции, пока рановато», — сказал он.

По его словам, в августе в России была зафиксирована незначительная дефляция, но это традиционно дефляционный месяц из-за снижения цен на сезонную сельскохозяйственную продукцию, поэтому будут иметь значение также показатели сентября.

О снижении ключевой ставки, по мнению Германа Грефа, говорить преждевременно.