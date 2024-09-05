Владивосток, 5 сентября, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Ущерб граждан от действий киберпреступников в 2025 году может достичь 300 млрд рублей, что на 20% больше, чем в 2024 году. Об этом сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на сессии «Сбера» «Кибермошенничество — новая пандемия?».

Пресс-служба «Сбера» Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов

«Наш регулятор Центробанк говорит о том, что в прошлом году было украдено 16 млрд рублей. При этом коллеги правы, потому что они основываются на точном подсчете заявлений, которые поступило от клиентов банков. МВД России приводит данные в около 160 млрд рублей, это в 10 раз больше. И коллеги тоже правы, потому что они основываются на заявлениях граждан, поступивших в соответствующие органы», — отметил он.

Но есть еще зоны, которые никто не считает в настоящий момент. По данным экспертов «Сбера», это также и те граждане, кто знает о том, что они были хакнуты, но они не хотят говорить об этом.

«У таких граждан насчитали по потерям в деньгах около 20 млрд. И это еще примерно 40%», — отметил Станислав Кузнецов.

В целом, по данным экспертов Сбера, в прошлом году ущерб гражданам России от киберпреступников составил 250 млрд рублей, добавил он.

«С учетом тренда и роста, который сегодня мы фиксируем, это цифра может вырасти примерно на 20%. Если так пойдет, то ущерб российских граждан (от киберпреступников) может составить в 2024 году около 300 млрд рублей», — отметил Станислав Кузнецов.

И, в этой связи, киберпреступность можно связать с пандемией, отметил он. Это быстрое распространение, новизна инструментов, эффективность поражения, массовое «заражение» граждан, отсутствие эффективных средств и т.д.