Наступивший, 924-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием из Новороссийска, где рано утром 5 сентября отразили атаку двух безэкипажных катеров. Информацию подтвердили в Минобороны.

Наталья Кажан ИА REGNUM В Новороссийске

Ранее мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале призвал граждан, особенно жителей первой береговой линии, не выходить на улицу.

Также за ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА над территорией Белгородской области. Ещё три дрона сбиты над территорией Курской области и два БПЛА — над территорией Брянской области, уточнили в оборонном ведомстве.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.