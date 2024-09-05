Штат Пенсильвания, США, 5 сентября, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Участие в предвыборной гонке кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа поддержали родственники Тима Уолца, напарника соперницы Трампа от демократов Камалы Харрис. Об этом заявил 4 сентября сам политик-республиканец на встрече с избирателями в Гаррисберге (штат Пенсильвания). Организатором мероприятия стал телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как уточнил Трамп, он «удостоился большой чести» — его поддержали родственник кандидата в вице-президенты США от демократов Тима Уолца и вся его семья. Политик пояснил, что он лично видел фотографию, на которой запечатлены родственники Уолца на фоне плаката в поддержку Трампа. Снимок накануне получил широкое распространение в СМИ и социальных сетях.

Фотографию опубликовал первым экс-кандидат в губернаторы штата Небраска Чарльз Гербстер. Его представитель Род Эдвардс пояснил агентству Associated Press, что на снимке запечатлены потомки Фрэнсиса Уолца — брата дедушки Тима Уолца.

Встреча Трампа с избирателями в Пенсильвании состоялась вместо дебатов, от которых отказалась оппонентка Трампа Камала Харрис.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американская телекомпания ABC объявила окончательные условия дебатов кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа и его соперницы от демократов Камалы Харрис.

В частности, в заявлении АВС отмечается, что дебаты продлятся 90 минут с двумя рекламными паузами, вести их будут два сидящих модератора, ведущие телекомпании Дэвид Мьюир и Линси Дэвис. Вопросы политикам смогут задавать только модераторы, вопросы друг другу оппоненты задавать не смогут, зрителей в зал не допустят.