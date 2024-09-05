Москва, 5 сентября, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Суд в Москве арестовал имущество жены одного из фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Вооружённых сил России. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Речь идёт о супруге начальника службы безопасности ООО ГК «Пикет» Михаила Кальченко, обвиняемого в отмывании денежных средств и заключённого под стражу в апреле.

По информации источника, супруге фигуранта дела принадлежат два жилых помещения площадью 20,9 и 40,1 квадратного метра, один земельный участок и автомобиль. Отмечается, что указанное имущество было приобретено после совершения преступления.

Кроме того, суд продлил срок ареста имущества в рамках уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов до октября.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что суд также арестовал имущество группы компаний «Пикет», а именно доли в уставных капиталах пяти компаний, три земельных участка площадью до 2,5 тысячи квадратных метров, а также нежилое здание площадью 1265,7 квадратного метра и денежные средства на более чем 20 банковских счетах.

1 сентября свидетели подтвердили данные следствия о причастности руководителей ООО «ГК «Пикет» к поставке некачественных бронежилетов для нужд Министерства обороны РФ. Так, Андрея Есипова, Викторию Антонову и Михаила Кальченко обвинили в отмывании денежных средств и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, «ГК «Пикет» в рамках соглашения об изготовлении и поставках 20 040 бронежилетов для участников специальной военной операции получила 2 млрд рублей от Министерства обороны России. Фигуранты уголовного дела потратили полученные средства на покупку недвижимости, а поставленные в войска бронежилеты не соответствовали требованиям.