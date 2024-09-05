Москва, 5 сентября, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Рассматриваемое властями Украины предложение о создании нового министерства, которое займётся вопросами возвращения покинувших страну украинцев, 5 сентября оценила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В своём Telegram-канале она предложила ироничное название для нового ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«В Верховной раде предложили создать «министерство возвращения украинцев», чтобы вернуть с Запада своих граждан. Come Back Ministry of Ukrain», — написала Захарова.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что в ходе заседания 4 сентября на обсуждение вынесли вопрос создания нового министерства, получившего рабочее название «министерство возвращения украинцев». По его словам, идёт работа по определению кандидатов, которые могли бы возглавить ведомство.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа глава киевского режима Владимир Зеленский призвал вернуть на Украину граждан, бежавших из страны от принудительной мобилизации. Он заявил, что в этих целях создадут так называемое министерство единства. Весной 2024 года киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон, начавший действовать 18 мая, разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте.

По данным Евростата, с февраля 2022 года 4,3 млн украинцев бежали в соседние европейские страны. Значительную часть из них (около 1,27 млн беженцев) приняла Германия.