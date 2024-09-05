Париж, 5 сентября, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Завещание ушедшего из жизни в конце августа французского актёра Алена Делона передали его троим детям. Об этом 4 сентября сообщило издание Figaro.

Premier.gov.ru Ален Делон

Документ, содержащий четыре страницы текста, направили заказным письмом из Швейцарии Антони, Анушке и Алену-Фабьену Делонам. Актёр оставил после себя наследство в €300 млн, из них 50%, или €150 млн, достанется дочери Анушке. Сыновья получат по 25% имущества своего знаменитого отца.

У наследников Алена Делона есть 30 дней для подачи претензий или опротестования завещания. Срок исчисляется с момента получения завещания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что похороны французского актёра театра и кино Алена Делона прошли 24 августа в его поместье в коммуне Души под Орлеаном. При жизни артист распорядился провести церемонию прощания в узком кругу, он упокоен в часовне, которую построил на территории своего поместья и в которой покоится прах его 35 собак.

Делон умер 18 августа на 89-м году жизни. Актёр скончался в своём доме в коммуне Души в окружении троих детей и остальной семьи.

Первый фильм с участием Делона («Когда вмешивается женщина») вышел в 1957 году. Затем он снялся в главной роли в экранизации романа Патриции Хайсмитт «Талантливый мистер Рипли», после чего стал широко известен.

В числе его самых известны фильмов «На ярком солнце» (1960), «Рокко и его братья» (1960), «Леопард» (1963), «Чёрный тюльпан» (1964), «Самурай» (1967), «Двое в городе» (1973), «Тегеран-43» (1980). Актёр получил множество почётных наград, в том числе от Берлинского и Локарнского кинофестивалей и немецкую «Золотую камеру». На Каннском фестивале в 2019 году актёру вручили почётную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.