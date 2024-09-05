Вашингтон, 5 сентября, 2024, 05:03 — ИА Регнум. С начала года 30 случаев массовых убийств, в которых погиб 131 человек, произошло в США. Об этом 4 сентября сообщило агентство Associated Press (AP).

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в учебных заведениях

По США под определение «массовое убийство» подпадают инциденты, в результате которых «погибли четыре или более человек, исключая нападавших». В 2023 году в США произошло 42 таких эпизода, жертвами которых стали 217 человек, на сегодняшний день это самый высокий показатель за год в новейшей истории страны. В 2024 году число погибших с января по сентябрь достигло 131 человека. При этом в 22 из 30 случаев массовых убийств злоумышленники использовали при нападении огнестрельное оружие.

С начала года массовые убийства произошли в штатах Айова, Алабама, Арканзас, Гавайи, Джорджия, Западная Вирджиния, Иллинойс, Калифорния, Кентукки, Миссури, Невада, Нью-Йорк, Оклахома, Пенсильвания, Северная Каролина, Техас, Флорида.

Последнее, 30-е, массовое убийство произошло 4 сентября в городе Уиндер в штате Джорджия в средней школе. Всего погибли четыре человека: двое учителей и двое учеников. Ещё девять пострадавших госпитализированы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что стрельбу в средней школе, в результате которой погибли четыре человека в американском штате Джорджия, устроил 14-летний ученик. Стрелявший задержан, расследование инцидента продолжается.

Отмечается, что, как уточнил глава местного отделения Федеральной службы безопасности (ФБР) Крис Ози, задержанному предъявят обвинения в убийстве и будут судить как совершеннолетнего. При этом в штате Джорджия не отменена смертная казнь, она применяется в качестве исключительной меры.