Вашингтон, 5 сентября, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Военно-морские силы Соединённых Штатов Америки освободили от обязанностей командира ракетного эсминца USS John S. McCain Кэмерона Ясте спустя четыре месяца после публикации фото, на котором он стреляет из винтовки с неправильно установленным прицелом. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Эсминец USS John S. McCain в составе группы Японских кораблей

«Командир эсминца ВМС США… был отстранён от службы примерно через четыре месяца после того, как его заместили на фотографии, на которой он стреляет из винтовки с оптическим прицелом, установленным задом наперёд», — говорится в сообщении.

Упомянутое фото, опубликованное на странице американских ВМС, вызвало немало насмешек со стороны не только пользователей социальных сетей, но и корпуса морской пехоты.

Уточняется, что командование ВМС США приняло решение об увольнении Ясте с должности командира эсминца «в связи с утратой доверия» 30 августа. На данный момент он временно переведён в северо-западную надводную группу. Командование USS John S. McCain, который на данный момент находится в Оманском заливе, временно приняла заместитель командующего 21-й эскадрильей эсминцев Эллисон Кристи.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года ведущий подкаста Redacted Клейтон Моррис высмеял американских военных. По его мнению, военнослужащие ВС США растеряли физическую форму, а некоторые набрали лишний вес, в связи с чем едва ли готовы к участию в вооружённых конфликтах.