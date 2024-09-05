Командира эсминца ВМС США отстранили от службы из-за фото с винтовкой
Вашингтон, 5 сентября, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Военно-морские силы Соединённых Штатов Америки освободили от обязанностей командира ракетного эсминца USS John S. McCain Кэмерона Ясте спустя четыре месяца после публикации фото, на котором он стреляет из винтовки с неправильно установленным прицелом. Об этом сообщило агентство Associated Press.
«Командир эсминца ВМС США… был отстранён от службы примерно через четыре месяца после того, как его заместили на фотографии, на которой он стреляет из винтовки с оптическим прицелом, установленным задом наперёд», — говорится в сообщении.
Упомянутое фото, опубликованное на странице американских ВМС, вызвало немало насмешек со стороны не только пользователей социальных сетей, но и корпуса морской пехоты.
Уточняется, что командование ВМС США приняло решение об увольнении Ясте с должности командира эсминца «в связи с утратой доверия» 30 августа. На данный момент он временно переведён в северо-западную надводную группу. Командование USS John S. McCain, который на данный момент находится в Оманском заливе, временно приняла заместитель командующего 21-й эскадрильей эсминцев Эллисон Кристи.
Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года ведущий подкаста Redacted Клейтон Моррис высмеял американских военных. По его мнению, военнослужащие ВС США растеряли физическую форму, а некоторые набрали лишний вес, в связи с чем едва ли готовы к участию в вооружённых конфликтах.