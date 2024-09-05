Новороссийск, Краснодарский край, 5 сентября, 2024, 03:37 — ИА Регнум. Российские военные отражают атаку безэкипажных катеров в районе Новороссийска в Краснодарском крае. Об этом в ночь на 5 сентября сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Идёт отражение атаки безэкипажных катеров. Особое внимание жителям первой береговой линии — не выходить на улицу!» — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Об угрозе атаки Кравченко предупредил около 01:25 по местному времени (совпадает с мск). Он также напомнил о недопустимости публикации фото или видео, на которых запечатлена работа систем противовоздушной обороны или других средств защиты.

Мэр Новороссийска добавил, что об отмене сигнала тревоги сообщат, когда обстановка станет безопасной.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября экипажи Черноморского флота ВМФ России уничтожили четыре безэкипажных катера Вооружённых сил Украины (ВСУ), следовавших в направлении Крыма. В ночь на среду ещё четыре безэкипажных катера уничтожили в северо-западной части акватории Чёрного моря.

16 августа Министерство обороны России показало кадры уничтожения пяти безэкипажных катеров Военно-морских сил (ВМС) Украины у берега Крыма. Удары были нанесены вертолётами Ми-8 и Ка-29. В ведомстве добавили, что катера противника следовали в сторону Крымского полуострова.