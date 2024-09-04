* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Курск, 5 сентября, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Против жителя Курской области, помогавшего националистическому формированию «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сбивать российские беспилотники, возбудили уголовное дело за содействие террористической деятельности. Об этом 4 сентября сообщили в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум

Как уточняет телеканал РЕН ТВ, 45-летнего уроженца Черниговской области Виталия Ревина задержали. Мужчина признался, что самостоятельно связался с представителем террористической организации.

По информации источника, задержанный передал боевикам самостоятельно спроектированный зенитный прожектор для обнаружения российских БПЛА, а также консультировал террористов по сборке устройства. По словам Ревина, необходимые комплектующие он закупал из Китая, а собранное устройство отправил через Литву из Курска в Киев.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали 23-летнего жителя Керчи, передававшего украинским спецслужбам данные о системе противовоздушной обороны Крыма. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа»), по которой мужчине грозит лишение свободы плоть до пожизненного.

26 августа сотрудники ФСБ задержали жителя Омска по подозрению в передаче данных спецслужбам Украины. По информации ведомства, задержанный занимался сбором и передачей спецслужбам Украины информации, а также фото− и видеоматериалов о деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области.