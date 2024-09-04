Штат Джорджия, США, 5 сентября, 2024, 01:01 — ИА Регнум. Стрельбу в средней школе, в результате которой погибли четыре человека в американском штате Джорджия, устроил 14-летний ученик. Об этом 4 сентября заявил глава местного отделения Федеральной службы безопасности (ФБР) Крис Ози, трансляцию с места событий вели американские телеканалы.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

«Его зовут Колт Грей, ему 14 лет, он учится в этой школе. Он был задержан, ему предъявят обвинения в убийстве и будут судить как совершеннолетнего», — уточнил Ози в ходе брифинга.

В результате стрельбы погибли четыре человека, среди них двое учеников и двое учителей. Ещё девять человек пострадали и доставлены в больницы. Всего ранения получили около 30 человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что утром 4 сентября в средней школе Апалачи в городе Уиндере, штат Джорджия, произошла стрельба. Число погибших составило четыре человека. О произошедшем проинформировали президента США Джо Байдена. После инцидента местные власти распорядились закрыть все школы в городе.