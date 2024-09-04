Манила, 5 сентября, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Астероид 2024 RW1 диаметром до 1,5 метра вошёл в атмосферу Земли и сгорел над островами Филиппинского архипелага. Об этом 4 сентября сообщил журнал New Scientist.

wallspaper.ru Астероид

«Астероид 2024 RW1 сгорел в атмосфере над южной частью Тихого океана, создав яркую вспышку в небе над Филиппинами спустя несколько часов после того, как был впервые обнаружен», — говорится в материале.

Уточняется, что астероид вошёл в атмосферу около 16:45 по Гринвичу (19:45 мск) к востоку от самого северного острова Филиппинского архипелага. Скорость астероида, диаметр которого не превышал 1,5 метра, составила 17,6 километра в секунду.

Как уточнил астроном Владимир Сурдин в своём Telegram-канале, объект впервые обнаружили учёные астрономической обсерватории Маунт-Леммон, расположенной в американском штате Аризона, за несколько часов до вхождения астероида в атмосферу Земли.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня в пресс-службе Института прикладной математики им. Келдыша Российской академии наук сообщили, что потенциально опасный астероид 2024 MK пролетел вблизи Земли на расстоянии около 300 тыс. километров. Там уточнили, что астероид является относительно крупным небесным камнем группы Аполлона.

27 июня астероид 2011 UL21 приблизился к Земле на расстояние примерно 6,4 млн км, что стало наименьшим значением для этого небесного тела более чем за 100 лет. Астероид получил название «убийца планет» за свою способность нанести масштабный ущерб и выбросить при ударе значительный объем «мусора» в атмосферу, что может спровоцировать глобальные климатические изменения. Размер небесного тела больше, чем габариты 99% объектов, которые проходят недалеко от Земли.