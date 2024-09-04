Москва, 4 сентября, 2024, 23:21 — ИА Регнум. Министрам иностранных дел стран — членов Североатлантического альянса стоит последовать примеру главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы и также подать в отставку, заявила 3 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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С таким предложением она выступила после заявления министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрёма о его решении покинуть свой пост.

«Надеюсь, в знак солидарности со своим украинским коллегой? Этот флешмоб просто обязан завируситься в натовских странах», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал прошение об отставке. Соответствующее заявление поступило на рассмотрение в Верховную раду. Ожидается, что на посту главы внешнеполитического ведомства Кулебу сменит замглавы МИД Андрей Сибига.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров предположил, что отставка Кулебы связана с недовольством дипломатом как на Украине, так и на Западе. По его словам, Кулеба не уполномочен курировать внешнеполитические действия, а его прошедшие турне по африканским странам закончились тем, что власти Мали и Нигера разорвали дипломатические отношения с Украиной.