Санто-Доминго, 4 сентября, 2024, 23:22 — ИА Регнум. В Доминиканской Республике задержан второй самолёт, связанный с правительством и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом в среду, 4 сентября, сообщило местное издание Diario Libre.

Michael Ho Wai Lee /Global Look Press

«В Доминиканской Республике находится второй самолёт, связанный с правительством Николаса Мадуро… Воздушное судно на данный момент находится под наблюдением», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о самолёте Falcon 2OOOEX, который находится в Международном аэропорту имени доктора Хоакина Балагера. Стоимость лайнера французского производства оценивает от 8 до 11 млн долларов. На данный момент самолёт не арестован.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября власти Соединённых Штатов Америки арестовали находившийся в Доминиканской Республике президентский борт Николаса Мадуро. Воздушную судно переправили в штата Флорида. Позднее министерство юстиции США подтвердило арест воздушного судна, объяснив предпринятые меры противодействием санкционным нарушениям. Согласно заявлению минюста, самолёт якобы приобрели в США за 13 млн долларов и вывезли контрабандой через подставную компанию.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что Соединённые Штаты могут отдать конфискованный самолёт бывшему лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо. Также она указала, что РФ поддерживает законные требования Венесуэлы к американским властям о возврате самолёта. По словам Захаровой, США, арестовав венесуэльский президентский борт, продемонстрировали пренебрежение международным правом и с опорой на «право сильного» послали очередной сигнал, что могут распоряжаться суверенной собственностью другого государства.