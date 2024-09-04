Вашингтон, 4 сентября, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Число погибших при стрельбе в школе в американском штате Джорджия выросло до четырёх. Об этом 4 сентября сообщил телеканал CNN.

Global Look Press

«По меньшей мере четыре человека были убиты и ещё около 30 получили ранения в результате стрельбы в средней школе Апалачи в Уиндере, штат Джорджия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших госпитализировали. После инцидента все школы в округе были закрыты.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в американском городе Уиндер неизвестный открыл стрельбу в школе. Полиция задержала подозреваемого. На место прибыли полицейские и машины скорой помощи, одному из пострадавших потребовалась госпитализация на вертолёте.