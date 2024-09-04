Сухум, 4 сентября, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Россия приостановила выделение Абхазии финансовой помощи, предоставляемой для социальных выплат сотрудникам бюджетных структур, 3 сентября заявил министр иностранных дел республики Сергей Шамба на брифинге.

МИД Абхазии

«Невыполнение нами обязательств может повлечь за собой определённые санкции, они уже начали осуществляться с 1 сентября. Будет остановлено социальное финансирование, которое касается врачей, учителей, силовых структур и прочее», — привела его слова пресс-служба МИД республики.

Шамба не уточнил, какие именно условия не выполнила Абхазия, но отметил, что у Москвы накопилось много недовольства к Сухуму. Он также заявил об изменении российско-абхазских отношений.

Министр напомнил, что в первое время после признания Россией независимости Абхазии он также возглавлял МИД. В те годы российское общество относилось к республике иначе. По мнению Шамбы, изменения произошли из-за абхазской стороны, и теперь ей нужно исправлять ситуацию.

Шамба обсудил на брифинге скандал, вызванный публикацией в Telegram-каналах якобы копии протокола совещания президента Абхазии Аслана Бжании и замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. В документе говорится, что Сухум не выполнил обязательства в рамках соглашения программы социально-экономического развития Абхазии на 2022–2025 годы.

В «протоколе» отмечается, что абхазская сторона не ратифицировала соглашение о признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам, не обеспечила вступление в силу соглашения об инвестиционных проектах и не сняла ограничений с российских инвесторов на рынке недвижимости в Абхазии.

Шамба заявил, что не может подтвердить или опровергнуть, является ли этот документ подлинным, так как Сухум не получал его по официальным каналам.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в декабре 2022 года ратифицировал соглашение с Абхазией о программе развития республики. Документ регулирует оказание Москвой финансовой помощи Сухуму для поддержки отраслей экономики, развития системы кредитования и создания системы налогового администрирования.

Путин в декабре 2023 года отметил, что между Россией и Абхазией установились союзнические отношения. Он подчеркнул, что они находятся на высоком уровне и что Москва и Сухум будут дальше наращивать плодотворное сотрудничество.