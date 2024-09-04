Москва, 4 сентября, 2024, 20:28 — ИА Регнум. России необходимо создавать санитарный кордон, который может протянуться до границы с Польшей в случае получения Украиной дальнобойных систем. Об этом 4 сентября заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

(сс) Официальное интернет-представительство президента России

«Очевидно, нам нужно просто на будущее создавать санитарный кордон для того, чтобы к нам ничего не летало. Какого размера он будет, никто не знает. Но он должен быть необходимый и достаточный, чтобы эти средства не летали», — сказал он на встрече с журналистами, фрагмент которой опубликован в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что если Украина получит дальнобойные системы, такие как крылатые и баллистические ракеты, то санитарный пояс должен протянуться до самой Польши.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость создания на нынешних украинских территориях буферной зоны, чтобы отодвинуть военную инфраструктуру ВСУ и обезопасить российские регионы от имеющихся у киевского режима средств поражения.

17 мая глава государства объяснил наступление в Харьковской области созданием санитарной зоны с приграничными регионами России. Президент заявил, что ВСУ обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород, и создание такой зоны поможет избежать гибели гражданских людей. Российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану и добиваются успехов, у них нет задачи брать город, добавил он.

28 мая Путин отметил, что Вооружённые силы России перешли к созданию зоны безопасности на Украине. Он подчеркнул, что события на харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада.