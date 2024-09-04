Вашингтон, 4 сентября, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Командира американского эсминца USS John S. McCain Кэмерона Ясте уволили с формулировкой «за утрату доверия» после того, как в социальных сетях распространилась фотография, на которой он стреляет из винтовки с перевернутым прицелом, пишет 3 сентября издание Newsweek.

Кадр из видео

Соответствующий снимок появился в официальном аккаунте Военно-морских сил (ВМС) США в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в начале апреля. Пользователи быстро заметили ошибку командира Кэмерона Ясте на фотографии. Снимок также вызвал массовые насмешки и критику, что побудило ВМС США удалить изображение.

«Военно-морской флот требует от командиров соблюдения самых высоких стандартов и привлекает их к ответственности, когда эти стандарты не соблюдаются», — говорится в пресс-релизе ВМС США.

Снимок Ясте с винтовкой в релизе не упоминался.

Капитан Эллисон Кристи, заместитель командующего 21-й эскадрильей эсминцев, временно приняла на себя командование USS John S. McCain. Эсминец в настоящее время находится в Оманском заливе.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в США уволили ведущую радио Лофул-Сандерс за интервью с американским президентом Джо Байденом по вопросам из Белого дома. Выяснилось, что она самостоятельно договаривалась, организовывала интервью с президентом и провела его по вопросам, написанным Белым домом, в то время как руководство радиостанции WURD ничего об этом не знало. Представители радиостанции заявили, что вопросы для интервью были определены заранее, а это, по их мнению, противоречит принципу сохранения независимости WURD Radio.