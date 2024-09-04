Минск, 4 сентября, 2024, 19:48 — ИА Регнум. В Белоруссии задержали сотрудника японских спецслужб. Об этом 4 сентября сообщил телеканал «Беларусь-1».

Кадр из видео

Отмечается, что задержанный агент японской разведки занимался сбором информации о социально-политической обстановке в республике, съёмкой военной инфраструктуры. Также он интересовался происходящим на белорусско-украинской границе и реализацией китайской инициативы «Один пояс — один путь».

«Мои действия могут быть опасны для Беларуси», — сказал задержанный, кадры допроса которого опубликовал телеканал.

Уточняется, что гражданин Японии действовал в Гомельской области.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Белоруссии приговорили к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. В октябре 2023 года он устроил взрыв на железнодорожных путях у станции Озерище. Его задержали при попытке покинуть республику и улететь в Баку.

Телеканал «Беларусь-1» показал интервью Кригера, который признался, что действовал по заданию Службы безопасности Украины. Для Киева немец фотографировал пусковые установки ракетных комплексов «Искандер» на белорусской территории.

В конце июля осуждённый обратился к Лукашенко с прошением о помиловании. В этот же день белорусский лидер помиловал Кригера. 1 августа в Анкаре состоялся обмен заключёнными между Россией и Западом, в нём участвовал и помилованный в Белоруссии Кригер.