Москва, 4 сентября, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Российские таможенники обнаружили полчища живых муравьёв в посылках, пришедших из Таиланда. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Telegram-канал «ФТС России»

«При сканировании коробок с «детскими игрушками и печеньем», как было указано в декларации, инспекторы обнаружили муравьев», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ФТС.

Всего по результатам проверки посылок был найден 171 инкубатор. Посылки не были пропущены через таможню и возвращены отправителям, которые теперь могут столкнуться с угрозой возбуждения дела за несоблюдение установленных запретов и ограничений.

Пресс-служба ФТС напомнила, что из всех животных перевозить почтой можно лишь пчёл, пиявок и шелковичных червей.

Как передавало ИА Регнум, в середине августа житель Приморья попытался незаконно ввезти в Россию из Китая драгоценности на 8 млн рублей. За две недели до этого в аэропорту Шереметьево была изъята ввезённая из Польши книга о главе киевского режима Владимире Зеленском. Экспертиза установила, что она находится в перечне товаров, которые запрещено провозить через границу ЕАЭС, так как её содержание может нанести вред госбезопасности, политическим или экономическим интересам России, а также нравственности граждан страны.

Также в прошлом году сотрудники таможни аэропорта Внуково задержали пассажира с двухкилограммовой золотой цепью. Тогда 32-летний гражданин Армении 7 августа планировал незаконно провезти ювелирное украшение в Турцию.